Cesena, Shpendi ha effettuato 28 tiri, le altre tre punte in totale arrivano a 24

All’undicesima partita si è fermato anche il Cesena. Prima dell’ultima giornata di campionato c’erano solo due squadre che avevano sempre segnato almeno un gol in tutte le gare disputate finora: il Pescara e appunto il Cesena. Gli abruzzesi sono stati respinti (e poi asfaltati) dal Palermo, il Cavalluccio ha sparato per la prima volta a salve al San Nicola di Bari, dove la maledizione continua. Sull’interpretazione della partita non ci sono dubbi: la squadra di Mignani ha sempre tenuto in mano il volante, concedendo solo un tiro (parato da Klinsmann ad Antonucci) e un cross, che al minuto 80 ha fatto tutta la differenza del mondo a causa di una lettura sbagliata da chi (Ciofi) non aveva ancora commesso errori in stagione. Ma un gol il Cesena è sempre stato abituato a prenderlo e solo a Bolzano la porta bianconera è rimasta inviolata. Sottolineato che il rapporto tra tiri e occasioni concesse e gol incassati continua a non funzionare, questa volta il Cavalluccio è mancato nell’altra area, soprattutto con i propri attaccanti. Mignani li ha schierati tutti ma il gol non è arrivato.

Cooperativa

Nelle prime 10 giornate, chiuse a una media-promozione di 2 punti a partita, la forza del Cesena è stata soprattutto una: aver nascosto le carenze del reparto punte riuscendo sempre a trovare almeno un gol con difensori, centrocampisti o esterni. Bolzano a parte, nelle gare di ottobre avevano segnato due esterni (Ciervo con la Reggiana e Frabotta con lo Spezia) e un centrocampista (Berti con la Carrarese), mentre nei primi due mesi il Cesena aveva trovato il gol con altri due centrocampisti (Bisoli a Pescara e Castagnetti a Genova), un difensore (Zaro a Marassi) e un esterno (Ciervo a Venezia e Frosinone). A Bari, pur avendo tirato spesso anche con i centrocampisti (tre volte con Francesconi, cui è stato ingiustamente annullato un gol in avvio, e due volte con Berti), è mancata la stoccata delle punte. Proprio nel reparto avanzato ci sono numeri che invitano a riflettere.

Tanto Shpendi e poi?