Cesena, Shpendi è tornato ma non si allena, Kargbo sfida il Ciad

Doppia seduta di allenamento per il Cesena, che nella giornata di ieri ha fatto il pieno a Villa Silvia. Oggi, invece, i bianconeri si alleneranno solo al pomeriggio, mentre domani usufruiranno di una giornata di riposo prima di cominciare da domenica la settimana-tipo che porta al derby di venerdì 13 contro il Modena.

Ieri Cristian Shpendi è tornato al Rognoni, dopo essere stato rispedito a casa dall’Albania Under 21, ma in campo non si è visto ed è rimasto a riposo per il problema agli adduttori.

A proposito di nazionali, oggi tocca alla Sierra Leone di Augustus Kargbo, che alle ore 18 sfida il Ciad. A Losanna, invece, scenderà in campo proprio l’Albania Under 21 di Giulio Veliaj, che sfiderà i padroni di casa della Svizzera alle ore 19.30.

Calendario Primavera

In attesa della programmazione delle prossime tre gare di Serie B (era attesa per mercoledì, la Lega la comunicherà solo oggi), sono state definite le date delle partite di campionato della Primavera. Dopo la sosta, sabato 14 settembre i baby di Campedelli sfideranno il Bologna a Crespellano alle ore 13. Venerdì 20, invece, a Martorano arriverà la Sampdoria (ore 16.30), mentre una settimana dopo il Cesena sfiderà al centro Vismara il Milan, sempre alle ore 16.30. Infine, prima della sosta di ottobre, a Martorano arriverà il Cagliari sabato 5 alle ore 13. A proposito di Primavera, che da oggi si allenerà a Martorano, per quasi un mese Campedelli dovrà rinunciare al capitano Valentini, che si è procurato la frattura scomposta del setto nasale dopo uno scontro con Pitti.