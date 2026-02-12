Cesena, Shpendi e Olivieri destinati a saltare il Venezia

Rientrato a notte fonda da Chiavari dopo una trasferta scomoda anche a livello logistico, il Cesena si è ritrovato ieri pomeriggio a Villa Silvia per l’immediata ripresa degli allenamenti.

Nel mirino c’è la durissima partita di sabato sera (ore 19.30) contro il Venezia, reduce dal passo falso casalingo contro il Modena, che ha interrotto una striscia di 8 vittorie e 12 risultati utili consecutivi. Alla seduta di ieri (di scarico per chi ha giocato al Sannazzari e più sostenuta per gli altri) non hanno ovviamente preso parte Cristian Shpendi e Marco Olivieri. I due attaccanti hanno lamentato un problema ai flessori negli ultimi minuti del primo tempo della gara di Chiavari e sono stati sostituiti da Mignani all’intervallo: questa mattina si sottoporranno entrambi agli esami strumentali per chiarire la presenza di eventuali lesioni muscolari.

Indipendentemente dall’esito, entrambi sono destinati a saltare la gara di sabato contro i lagunari, quando debutterà dal primo minuto Alberto Cerri. Di sicuro, nel big-match contro la squadra di Stroppa, non ci sarà Matteo Francesconi, ammonito per la quinta volta in questa stagione e che sarà fermato per una giornata dal giudice sportivo, mentre tornerà in cabina di regia Michele Castagnetti.