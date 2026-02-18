Cesena, Shpendi e Olivieri ancora a parte

Cristian Shpendi e Marco Olivieri hanno lavorato a parte anche ieri. I due attaccanti, che una settimana fa sono usciti all’intervallo di Entella-Cesena per noie muscolari, non sono rientrati in gruppo nelle due sedute svolte a Villa Silvia ieri e saranno rivalutati oggi pomeriggio dallo staff medico bianconero. Gli esami hanno già escluso la presenza di lesioni, ma al momento si continua a vivere alla giornata, con la speranza di poterli recuperare contro lo Spezia. Contro i liguri saranno sicuramente due le assenze: sabato mancheranno lo squalificato Zaro, fermato ieri per una giornata dal giudice sportivo, e l’infortunato Castrovilli, mentre tornerà a disposizione Francesconi, in tribuna col Venezia.

Panchine bollenti

A proposito di Spezia, il primo allenamento della settimana è stato diretto regolarmente da Roberto Donadoni, che continua a godere della fiducia della proprietà americana, a ieri sera non ancora convinta di cambiare e di richiamare Luca D’Angelo. Oggi è previsto un nuovo summit, al termine verranno sciolte le riserve. Intanto, dopo aver esonerato Raffaele Biancolino lunedì, ieri l’Avellino ha trovato il nuovo allenatore: non Guido Pagliuca, che sembrava il grande favorito nella volata con gli ex bianconeri Viali e Caserta, ma Davide Ballardini. Con un blitz a sorpresa, il club irpino ha scelto il tecnico ravennate, al quale è stato proposto un contratto fino al 30 giugno 2027. Inattivo nella scorsa stagione, Ballardini aveva chiuso il campionato di Serie A 2023-2024 alla guida del Sassuolo e torna in B dopo la breve esperienza a Cremona dell’anno precedente.

Nuove norme sugli Under 21