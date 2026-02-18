Cesena, Shpendi e Olivieri ancora a parte

Cristian Shpendi e Marco Olivieri hanno lavorato a parte anche ieri. I due attaccanti, che una settimana fa sono usciti all’intervallo di Entella-Cesena per noie muscolari, non sono rientrati in gruppo nelle due sedute svolte a Villa Silvia ieri e saranno rivalutati oggi pomeriggio dallo staff medico bianconero. Gli esami hanno già escluso la presenza di lesioni, ma al momento si continua a vivere alla giornata, con la speranza di poterli recuperare contro lo Spezia. Contro i liguri saranno sicuramente due le assenze: sabato mancheranno lo squalificato Zaro, fermato ieri per una giornata dal giudice sportivo, e l’infortunato Castrovilli, mentre tornerà a disposizione Francesconi, in tribuna col Venezia.