Cesena-Shpendi, è l’ora dell’addio: il centravanti giocherà con l’Entella poi andrà alla Cremonese per 4 milioni di euro

Sabato 12 settembre al Manuzzi è in programma Cesena-Cremonese, una partita che si trasformerà in una vera e propria rimpatriata. In un colpo solo, infatti, l’Orogel Stadium riabbraccerà non solo Tommaso Berti ma anche Cristian Shpendi. Nelle ultime ore l’ambizioso (e danaroso) club grigiorosso, che due mesi fa aveva acquistato a titolo definitivo il talento di Calisese sborsando una cifra intorno ai 2.8 milioni di euro, si è fatto avanti è di fatto si è assicurato anche il centravanti italo-albanese per 4 milioni di euro. L’accordo è stato trovato stasera, ma sarà formalizzato domenica. La Cremonese ha infatti dato l’ok al Cesena per schierare Shpendi sabato ad Entella: il numero 9 andrà a caccia del gol numero 50 che gli permetterebbe di raggiungere Emiliano Salvetti al 3° posto dei bomber bianconeri di tutti i tempi. La Cremonese aveva provato a inserire nella trattativa Manuel De Luca, ma il Cesena investirà i soldi di Shpendi su altri due giocatori: Nicholas Pierini e un centravanti che per ora il Cesena ha tenuto “coperto”. Intanto Emil Bohinen ha firmato il contratto che lo legherà al Cesena per questa stagione: domani sarà in Romagna.