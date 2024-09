Cesena, Shpendi e Kargbo due spine in vista del Modena

Dopo il riposo di sabato, ieri il Cesena è tornato ad allenarsi. Occhi puntati su Shpendi, che però continua a svolgere allenamenti differenziati, sia in palestra che sul campo, dopo il problema all’adduttore rimediato alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Il centravanti sarà valutato giorno per giorno ma l’anticipo al venerdì complica un po’ i piani di recupero. Sarebbe un’assenza grave, perché quasi certamente Mignani non potrà far giocare inizialmente Kargbo, visto che giocherà domani alle 21 in Zambia-Sierra Leone e non arriverà in Italia prima di giovedì.

Per oggi Mignani ha programmato una doppia seduta, alle 9.30 e alle 17, mentre da martedì a giovedì allenamenti alle ore 17. Oggi e domani le porte saranno aperte.

Ceesay sconfitto

Premiato come “man of the match” in Isole Comore-Gambia, ieri Joseph Ceesay ha giocato altri 90 minuti e sofferto contro la Tunisia, che si è imposta 1-2 sul campo neutro di El Jadida, in Marocco. C’è però la possibilità che venga inflitto lo 0-3 a tavolino in quanto il Gambia ha effettuato 5 cambi ma in 4 slot anziché in 3.