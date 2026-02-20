Cesena, Shpendi: allarme rientrato, con lo Spezia sarà a disposizione

Allarme rientrato anche per Cristian Shpendi. Dopo aver lavorato a parte fino a mercoledì, ieri il centravanti è rientrato in gruppo, si è regolarmente allenato con i compagni e, salvo inconvenienti dell’ultima ora, domani sarà a disposizione di Mignani. Presente anche Olivieri, rientrato in gruppo già mercoledì. In vista della gara con lo Spezia, ci sarà di sicuro una novità in difesa, con Amoran destinato a sostituire lo squalificato Zaro, mentre a centrocampo è scontato il rientro di Francesconi, che ha saltato il Venezia per squalifica. Sulle fasce ci sono tre uomini (Ciervo, Frabotta e Corazza) per due maglie.

Casadei e Marini azzurrini

Doppia amichevole Italia-Ucraina per nazionali Under 18: presenti i difensori bianconeri Tommaso Casadei (titolare nel 2-2 di martedì e subentrato nello 0-1 di ieri) e David Marini (titolare martedì e ieri assente per un lieve infortunio a un piede).

