Cesena, settore giovanile: se Colacone saluta è pronto De Gregorio

Nel bel mezzo della prima settimana piena di lavoro da responsabile dell’area tecnica, dopo aver incontrato Michele Mignani martedì a pranzo e aver fissato le prime linee guida della nuova stagione, tra oggi (più probabile) e al massimo domani Filippo Fusco vedrà anche il responsabile del settore giovanile Roberto Colacone. Al summit parteciperà naturalmente anche Corrado Di Taranto, che è rientrato a Cesena proprio ieri sera. Il direttore generale e lo stesso Fusco illustreranno la strategia della prossima stagione a Colacone, legato al Cavalluccio da un altro anno di contratto, ma nel frattempo seguito con grande interesse dal Venezia, pronto ad offrirgli un triennale. In attesa di capire se il rapporto con Colacone, che ha chiuso il suo primo biennio in Romagna dopo essere stato portato due estati fa da Artico, potrà proseguire o se il matrimonio terminerà con un anno di anticipo, il Cesena avrebbe già messo gli occhi sull’eventuale sostituto: si tratta di Massimiliano De Gregorio, classe 1976, nelle ultime due stagioni responsabile del settore giovanile della Spal, dove dal 2014 ha ricoperto anche il ruolo di allenatore delle giovanili e di responsabile dell’attività di base. De Gregorio, che a Ferrara ha lavorato anche con il tandem Di Taranto-Fusco e che si svincolerebbe dopo la mancata iscrizione in C della Spal, è seguito anche dal Torino, che lo vorrebbe inserire nel proprio settore giovanile ma con un altro incarico. Nel frattempo, a proposito di aspetti organizzativi e di date, dopo aver fissato l’inizio della nuova stagione (il ritiro ad Acquapartita comincerà domenica 13 luglio dopo i test atletici e le visite in sede), è praticamente certo che il Cesena disputerà un’amichevole a Mantova: il club virgiliano ospiterebbe il Cavalluccio sabato 2 agosto, restituendo il “favore” di qualche anno fa quando furono i biancorossi a scendere in Romagna.

