Cesena, semaforo verde per l’iscrizione in attesa del nuovo allenatore

Il Cesena ha confermato ieri di aver praticamente completato tutta la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato, che andrà inviata entro le 23.59 di martedì prossimo. Quanto agli stipendi, il direttore generale Corrado Di Taranto ha confermato che domani verranno eseguiti gli ultimi bonifici per il saldo della mensilità di maggio a giocatori e staff tecnici della prima squadra, mentre per le giovanili era già tutto a posto da venerdì. La prossima settimana sarà decisiva per la panchina, con Andrea Mancini pronto a chiudere con Pagliuca.

Il Cesena non è l’unica squadra che deve ancora ufficializzare il nuovo allenatore. Altre 6 squadre che parteciperanno al campionato cadetto 2026-2027 non ha ancora sciolto le riserve. L’ultima ad essere andata in vacanza, ovvero il Catanzaro, deve sostituire Aquilani, passato in A come Abate, che ha lasciato vuota la casella a Castellammare, dove i problemi (fino a qualche giorno fa) erano altri. Solito caos alla Sampdoria, mentre il Sudtirol ha trovato il sostituto di Castori: Gorgone. A Empoli si brancola nel buio perché potrebbero esserci novità a livello societario. Le altre due retrocesse non hanno ancora sciolto le riserve: il Pisa è a un passo da Bianco, che ha appena vinto i play-off di B con il Monza, mentre il Verona segue Baroni e Gilardino. Per il resto, le quattro neopromosse hanno confermato i tecnici (Gallo a Vicenza, Bucchi ad Arezzo, Tomei ad Ascoli e Floro Flores a Benevento), mentre le novità sono rappresentate da Nesta ad Avellino, Cioffi a Carrara, Calabro a Padova e Galloppa a Modena. Dopo aver ufficializzato il nuovo diesse Botturi, ieri la Cremonese ha annunciato il rinnovo di Giampaolo. Nel segno della continuità anche Mantova (Modesto), Palermo (Inzaghi) ed Entella (Chiappella).

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