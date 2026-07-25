Cesena, sei alternative più una scommessa: ecco la strategia per il tridente d’attacco

Il coefficiente di difficoltà è finalmente destinato a salire. Dopo aver digerito comodamente il doppio “antipasto” contro Alto Savio e Sampierana, nei primi due test della nuova stagione, il Cesena chiude oggi pomeriggio il ritiro di Acquapartita con un’amichevole ufficiale col Carpi. La squadra emiliana, allenata dal figlio d’arte faentino Stefano Cassani, ha chiuso la scorsa stagione al 12° posto nel Girone B di Serie C, conquistando una comoda salvezza e valorizzando diversi giovani.
Oggi pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 17) rappresenterà un valido sparring partner per il Cavalluccio di Diamanti, che attende nuovi passi avanti contro un avversario di ben altro valore, prima di far calare il sipario sulle prime due settimane di lavoro.
Al termine dell’amichevole, contro i biancorossi emiliani, alla quale assisteranno anche i gruppi organizzati della curva Mare, scatterà infatti il rompete le righe: i bianconeri usufruiranno di due giorni di riposo e si ritroveranno martedì a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti.