Cesena, sei alternative più una scommessa: ecco la strategia per il tridente d’attacco

Cesena Calcio
Marco Olivieri (Zanotti)
Marco Olivieri (Zanotti)

Il coefficiente di difficoltà è finalmente destinato a salire. Dopo aver digerito comodamente il doppio “antipasto” contro Alto Savio e Sampierana, nei primi due test della nuova stagione, il Cesena chiude oggi pomeriggio il ritiro di Acquapartita con un’amichevole ufficiale col Carpi. La squadra emiliana, allenata dal figlio d’arte faentino Stefano Cassani, ha chiuso la scorsa stagione al 12° posto nel Girone B di Serie C, conquistando una comoda salvezza e valorizzando diversi giovani.

Oggi pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 17) rappresenterà un valido sparring partner per il Cavalluccio di Diamanti, che attende nuovi passi avanti contro un avversario di ben altro valore, prima di far calare il sipario sulle prime due settimane di lavoro.

Al termine dell’amichevole, contro i biancorossi emiliani, alla quale assisteranno anche i gruppi organizzati della curva Mare, scatterà infatti il rompete le righe: i bianconeri usufruiranno di due giorni di riposo e si ritroveranno martedì a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti.

Le strategie in attacco

Nel frattempo, il direttore sportivo bianconero Andrea Mancini continua a lavorare per sbloccare alcune operazioni in entrata soprattutto nel reparto avanzato, dove la strategia sembra ormai abbastanza chiara. Con l’ingaggio di Xavello Druiventak (annunciato ieri dal club bianconero, ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2028), si è deciso che l’attacco del Cavalluccio sarà composto da 7 giocatori: due pedine per ogni casella, nel tridente di Diamanti, più un jolly-scommessa come l’olandese. Ieri al Cesena è stato avvicinato il nome di Leon Sipos, centravanti croato classe 2000 del Lecco già seguito nello scorso mese di gennaio, autore di 13 gol e 8 assist nell’ultima stagione in Serie C, ma le voci da Lecco non hanno trovato conferma in Romagna. Sipos ha un altro anno di contratto con il club lombardo, ma può liberarsi (come Cerri) pagando la clausola rescissoria. Rappresenterebbe una valida alternativa al genoano Debenedetti, che resta la prima opzione per il ruolo di vice Shpendi.

A sinistra l’obiettivo numero uno è sempre il ravennate Antonio Fiori, che andrebbe ad affiancare l’altro ex mantovano Caprini, mentre a destra servirà un titolare “pesante” alle spalle del quale il Cesena potrebbe decidere di promuovere Frederik Tosku anziché puntare sul prestito di Luca D’Andrea, reduce da una stagione negativa ad Avellino e rientrato per fine prestito al Sassuolo. Le entrate negli altri due reparti, invece, saranno subordinate alle partenze, visto che tra difesa e centrocampo la rosa al momento è molto numerosa.

Anticipi e posticipi

All’inizio della prossima settimana la Lega B comunicherà la programmazione delle prime giornate, ma nel frattempo c’è già una certezza: il Cesena non debutterà in anticipo, come accaduto un anno fa a Pescara, in quanto la sfida di Coppa Italia sul campo del Sassuolo si giocherà lunedì 17 agosto.

Infine la partita tra Cesena e Sampdoria sarà quasi certamente calendarizzata di domenica.

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