Cesena, sei alternative più una scommessa: ecco la strategia per il tridente d’attacco

Il coefficiente di difficoltà è finalmente destinato a salire. Dopo aver digerito comodamente il doppio “antipasto” contro Alto Savio e Sampierana, nei primi due test della nuova stagione, il Cesena chiude oggi pomeriggio il ritiro di Acquapartita con un’amichevole ufficiale col Carpi. La squadra emiliana, allenata dal figlio d’arte faentino Stefano Cassani, ha chiuso la scorsa stagione al 12° posto nel Girone B di Serie C, conquistando una comoda salvezza e valorizzando diversi giovani.

Nel frattempo, il direttore sportivo bianconero Andrea Mancini continua a lavorare per sbloccare alcune operazioni in entrata soprattutto nel reparto avanzato, dove la strategia sembra ormai abbastanza chiara. Con l’ingaggio di Xavello Druiventak (annunciato ieri dal club bianconero, ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2028), si è deciso che l’attacco del Cavalluccio sarà composto da 7 giocatori: due pedine per ogni casella, nel tridente di Diamanti, più un jolly-scommessa come l’olandese. Ieri al Cesena è stato avvicinato il nome di Leon Sipos, centravanti croato classe 2000 del Lecco già seguito nello scorso mese di gennaio, autore di 13 gol e 8 assist nell’ultima stagione in Serie C, ma le voci da Lecco non hanno trovato conferma in Romagna. Sipos ha un altro anno di contratto con il club lombardo, ma può liberarsi (come Cerri) pagando la clausola rescissoria. Rappresenterebbe una valida alternativa al genoano Debenedetti, che resta la prima opzione per il ruolo di vice Shpendi.

A sinistra l’obiettivo numero uno è sempre il ravennate Antonio Fiori, che andrebbe ad affiancare l’altro ex mantovano Caprini, mentre a destra servirà un titolare “pesante” alle spalle del quale il Cesena potrebbe decidere di promuovere Frederik Tosku anziché puntare sul prestito di Luca D’Andrea, reduce da una stagione negativa ad Avellino e rientrato per fine prestito al Sassuolo. Le entrate negli altri due reparti, invece, saranno subordinate alle partenze, visto che tra difesa e centrocampo la rosa al momento è molto numerosa.