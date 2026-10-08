Cesena, se Di Taranto andrà a Padova è pronto il sostituto

Quello di ieri sera allo stadio Dino Manuzzi dovrebbe essere stato uno degli ultimi impegni ufficiali di Corrado Di Taranto da dirigente del Cesena Fc.

A margine della serata “Tutti in campo per un calcio integrato”, il direttore generale ha parlato ufficialmente e a precisa domanda ha risposto: “Sul mio futuro mi riservo un momento di riflessione. Oggi (ieri, ndr) siamo qua per il calcio integrato”. La trattativa con il Padova, comunque, procede spedita. Anzi, la scelta da parte dei dirigenti veneti è stata già fatta. Per il proprietario e azionista di maggioranza del club, l’imprenditore Alessandro Banzato di Acciaierie Venete, l’amministratore unico del Padova dovrà essere, nel momento in cui entrerà in carica il nuovo Cda (intorno al 10 novembre), Di Taranto. Che ha battuto Alessandro Antonello, per tanti anni all’Inter e nella passata stagione al Marsiglia. Ora la palla è nel campo di Di Taranto, che deve prendere una decisione. Il fatto che già da una quindicina di giorni abbia avvisato tutti gli azionisti per dire loro di avere ricevuto una proposta lavorativa dal Padova, sembra presupporre un doloroso divorzio.

La scelta è ormai fatta

La proprietà del Cesena, per non farsi trovare impreparata, si è subito mossa e avrebbe già trovato la soluzione. Se Di Taranto partirà, il suo posto nel club romagnolo sarà preso da Sandro Mencucci. Candidatura che arriva direttamente da Melby e dal suo avvocato italiano Salvarezza, che conosce Mencucci da anni e lo apprezza. In fondo, furono gli stessi Melby e Salvarezza a scegliere Di Taranto nell’estate 2024.

Chi è Mencucci