Cesena sconfitto in casa e il sindaco-tifoso Lattuca si arrabbia sui social: “Arbitraggio scandaloso”

Il Cesena cade in casa 1-2 contro la Juve Stabia e il sindaco-tifoso Enzo Lattuca si arrabbia sui social per un rigore negato nel recupero ai bianconeri. Anche oggi a Cesena uno stadio fantastico. Anche oggi purtroppo lo spettacolo sportivo è stato rovinato da una direzione arbitrale scandalosa. A quanto pare oggi la squadra avversaria poteva aggrapparsi impunemente alle nostre maglie e, in area di rigore, era possibile stoppare la palla coi bicipiti. Il Var dopo aver sbagliato tutto nelle ultime due partite in casa, oggi evidentemente non funzionava. Andiamo avanti e nonostante tutto...Forza Cesena!