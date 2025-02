Dario Saric autore del gol vittoria alla sua prima da titolare nel Cesena: “Più di così non potevo chiedere. Questi tre punti valgono molto, sono benzina per tutta la settimana. Era da mesi che non giocavo titolare. Dopo il gol ero indeciso se esultare con la panchina o i tifosi. Sono andato sotto la curva ed è stata una grande emozione”.