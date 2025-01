Cesena, Saric si allena e avrà la maglia numero 8

Il Cesena ha ufficializzato Dario Saric, che sta già sostenendo la rifinitura con i compagni a Roma. Ecco la nota del club: “Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Palermo FC le prestazioni sportive del centrocampista Dario Saric.

Classe 1997, Saric ha già vestito la maglia del Cavalluccio nella stagione 2012/2013 tra le fila dell’Under 16 bianconera, prima di entrare a far parte del settore giovanile dell’AC Carpi, club con il quale nel 2017 fa il suo esordio nel campionato di Serie B.

Dal 2020 al 2022 indossa la casacca dell’Ascoli Calcio, con cui supera il traguardo delle 100 presenze in cadetteria, per poi trasferirsi al Palermo FC. Dopo una stagione in rosanero, nell’estate 2023 passa all’Antalyaspor in Süper Lig, collezionando 32 presenze e 3 reti nel massimo campionato turco. Nel settembre 2022, inoltre, fa il suo esordio con la nazionale maggiore della Bosnia-Erzegovina, con la quale ha raccolto fino ad ora 7 apparizioni.

In bianconero Saric indosserà la maglia numero 8”.