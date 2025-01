Cesena, Saric e Majer idee a centrocampo, per l’attacco spunta La Gumina

Si apre oggi la settimana che porta al primo impegno del 2025, ma prima di pensare al Cittadella e a una gara da non sbagliare, Fabio Artico dovrà concentrarsi su alcune possibili uscite da perfezionare. Con il foglio di via già in mano ci sono Matteo Piacentini e Sydney Van Hooijdonk: il difensore piace alla Triestina, che lo acquisterebbe in prestito, mentre il centravanti olandese ha un paio di estimatori in patria, a cominciare dal Fortuna Sittard, ma va ancora trovato l’accordo sulla formula e questo è il principale ostacolo da risolvere in fretta prima di gettarsi sul mercato in entrata.

Per quanto riguarda l’attaccante da affiancare a Shpendi, interessa il doriano Antonino La Gumina, che si aggiunge a Raimondo, mentre su Artistico è tornato con forza il Cosenza, pronto a spuntarla.

Il Cesena deve inserire in rosa anche un centrocampista: sul taccuino di Artico ci sono il bosniaco Dario Saric del Palermo, che vanta un passato anche nelle giovanili del Cavalluccio e che in B ha diversi estimatori, a cominciare dal Frosinone, e l’esperto sloveno Zan Majer, classe 1992 in uscita dalla Cremonese.

