Cesena, sarà una ripartenza più morbida ma a San Valentino scatta il tour de force

Un gennaio “classico” e di media difficoltà, poi un inizio di febbraio con tanto di trappola (leggi primo infrasettimanale del 2026) e infine un mese e mezzo semplicemente tremendo, sia per la programmazione delle partite (altri due turni infrasettimanali prima della sosta di fine marzo) sia per la difficoltà e il peso specifico di gran parte di esse. Per chi si dovesse chiedere quando si deciderà il campionato del Cesena, la risposta sembra quasi scontata: tra la fine di febbraio e i primi 20 giorni di marzo. Basta guardare il calendario.

Primo mese

Tra una settimana la squadra di Mignani aprirà il 2026 e allo stesso tempo chiuderà il girone d’andata al Manuzzi contro l’Empoli, cioè una squadra ambiziosa ma al momento la prima esclusa dal gran ballo dei playoff, dove il tecnico Dionisi spera di entrare stabilmente nel girone di ritorno. Il mese scorre via fluido al ritmo di una gara ogni 7 giorni: il Lato B della stagione si apre al Mapei Stadium contro la Reggiana, poi il Cesena riceverà la visita di un Bari indecifrabile (ma che non batte da una vita) e infine chiuderà gennaio al Partenio, scomodissima tana dell’Avellino di Biancolino. Totale: 4 gare con coefficiente di difficoltà medio e con appena un potenziale scontro diretto, stando alla classifica di oggi. Sulla stessa linea è anche l’inizio di febbraio, che prevede l’anticipo di venerdì 6 contro il Pescara al Manuzzi e poi lo scomodo turno infrasettimanale di martedì 10 a Chiavari, sul campo di una Virtus Entella che per ora ha perso solo una volta al Comunale. La musica cambierà dal 14 febbraio. E il volume sarà decisamente più alto.

Tour de force