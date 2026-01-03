Cesena, sarà una ripartenza più morbida ma a San Valentino scatta il tour de force

Cesena Calcio
Per il tecnico Michele Mignani si prospetta una seconda fase di campionato tutta da vivere foto zanotti
Un gennaio “classico” e di media difficoltà, poi un inizio di febbraio con tanto di trappola (leggi primo infrasettimanale del 2026) e infine un mese e mezzo semplicemente tremendo, sia per la programmazione delle partite (altri due turni infrasettimanali prima della sosta di fine marzo) sia per la difficoltà e il peso specifico di gran parte di esse. Per chi si dovesse chiedere quando si deciderà il campionato del Cesena, la risposta sembra quasi scontata: tra la fine di febbraio e i primi 20 giorni di marzo. Basta guardare il calendario.

Primo mese

Tra una settimana la squadra di Mignani aprirà il 2026 e allo stesso tempo chiuderà il girone d’andata al Manuzzi contro l’Empoli, cioè una squadra ambiziosa ma al momento la prima esclusa dal gran ballo dei playoff, dove il tecnico Dionisi spera di entrare stabilmente nel girone di ritorno. Il mese scorre via fluido al ritmo di una gara ogni 7 giorni: il Lato B della stagione si apre al Mapei Stadium contro la Reggiana, poi il Cesena riceverà la visita di un Bari indecifrabile (ma che non batte da una vita) e infine chiuderà gennaio al Partenio, scomodissima tana dell’Avellino di Biancolino. Totale: 4 gare con coefficiente di difficoltà medio e con appena un potenziale scontro diretto, stando alla classifica di oggi. Sulla stessa linea è anche l’inizio di febbraio, che prevede l’anticipo di venerdì 6 contro il Pescara al Manuzzi e poi lo scomodo turno infrasettimanale di martedì 10 a Chiavari, sul campo di una Virtus Entella che per ora ha perso solo una volta al Comunale. La musica cambierà dal 14 febbraio. E il volume sarà decisamente più alto.

Tour de force

Quel giorno il Cesena inaugurerà la fase più delicata e presumibilmente più importante della propria stagione. La sensazione, guardando il menù e anche l’ordine delle portate, è che il futuro della squadra di Mignani si potrà decidere proprio dal 14 febbraio al 21 marzo, con la bellezza di 8 partite nel giro di appena 36 giorni, cioè poco più di un mese. In cinque settimane, infatti, il Cavalluccio dovrà affrontare altri due turni infrasettimanali nel giro di 15 giorni e soprattutto ben 6 scontri diretti, di cui addirittura 4 consecutivi. Il tour de force comincerà al Manuzzi contro il Venezia, mentre una settimana dopo i bianconeri ospiteranno lo Spezia di Donadoni. Da sabato 28 febbraio a sabato 14 marzo il cammino assomiglia a un vero e proprio campo minato: si comincia al Castellani di Empoli, un campo tradizionalmente poco ospitale per il Cesena, che nel turno (infrasettimanale) successivo ospiterà la corazzata Monza, prima di spostarsi quattro giorni dopo al Braglia, dove andrà in scena la rivincita del derby emiliano-romagnolo contro il Modena. Ma non è mica finita qui: una settimana dopo Ciofi e compagni ospiteranno l’attuale capolista Frosinone, poi giocheranno un altro turno infrasettimanale in trasferta (dopo Chiavari il menù propone la più agevole Mantova, sul campo dell’ex bianconero Modesto) e infine ospiteranno sabato 21 marzo il Catanzaro, nell’ultima gara del mese, che precederà l’unica sosta del 2026. Si tratterà della giornata numero 32. Dopodichè, escludendo la doppia trasferta al Sud contro Juve Stabia e Palermo, il cammino tornerà “normale” e ci sarà la possibilità di alzarsi sui pedali per la volata finale, a patto di avere ancora benzina e soprattutto punti nel serbatoio.

