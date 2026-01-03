Cesena, sarà una ripartenza più morbida ma a San Valentino scatta il tour de force

Un gennaio “classico” e di media difficoltà, poi un inizio di febbraio con tanto di trappola (leggi primo infrasettimanale del 2026) e infine un mese e mezzo semplicemente tremendo, sia per la programmazione delle partite (altri due turni infrasettimanali prima della sosta di fine marzo) sia per la difficoltà e il peso specifico di gran parte di esse. Per chi si dovesse chiedere quando si deciderà il campionato del Cesena, la risposta sembra quasi scontata: tra la fine di febbraio e i primi 20 giorni di marzo. Basta guardare il calendario.