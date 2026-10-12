Cesena, Sandro Mencucci in arrivo in giornata

Dopo la sfida persa dal Cesena al Vigorito, il tecnico Diamanti ha concesso al gruppo due giorni di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio a Martorano, dove comincerà la settimana che porterà alla difficilissima sfida contro l’Avellino (ore 17.15). E a proposito di Avellino, gli scontri avvenuti prima della sfida contro la Sampdoria potrebbero costare cari: l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive, di concerto con la questura di Forlì-Cesena, ha deciso di bloccare la vendita di biglietti del settore ospiti in attesa di accertare le responsabilità.

Oggi, intanto, è atteso a Cesena il nuovo dirigente Sandro Mencucci, ovvero colui che prenderà il posto di Corrado Di Taranto, destinato al Padova. Quest’ultimo affiancherà l’ex amministratore delegato della Fiorentina e poi saluterà la Romagna dopo oltre due anni di impiego da direttore generale del club bianconero.