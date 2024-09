Cesena-Sampdoria con curva Ferrovia per i tifosi bianconeri: la società pronta ad attivarsi

I tifosi della Sampdoria non potranno seguire la loro squadra a Cesena domenica 20 ottobre (inizio ore 17.15): è una delle conseguenze dei provvedimenti dopo gli incidenti nel derby contro il Genoa. Il Cesena a questo punto ha intenzione di attivarsi per aprire la curva Ferrovia ai tifosi bianconeri. Come è noto, la curva Mare è andata esaurita in abbonamento e il club del Cavalluccio vuole evitare che tutto il settore ospiti sia vuoto, accontentando le esigenze di molti tifosi che almeno in una occasione avrebbero a disposizione un settore a prezzi più contenuti. La società è intenzionata a sfruttare il settore e quindi lavorerà con le autorità competenti per le modalità di apertura ai tifosi locali.