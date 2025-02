Cesena-Salernitana: curva senza striscioni per protestare contro le limitazioni per Brescia

Curva in silenzio per 15 minuti e senza striscioni contro la Salernitana. Lo annuncia un comunicato della curva Mare: “A seguito dell’ennesima decisione assurda presa dall’Osservatorio di rendere obbligatoria la tessera per la partita che ci vedrà di fronte ai nostri amici di Brescia, la Curva Mare decide di opporsi con forza. Sabato, in occasione della partita contro la Salernitana, osserveremo 15 minuti di silenzio e non appenderemo i nostri storici striscioni, in segno di protesta contro questo calcio sempre più alla deriva. Chiediamo, dunque, a tutta la Curva Mare, di collaborare seguendo le indicazioni dei ragazzi in balaustra lasciando spoglia tutta la balaustra da tutte le pezze e gli striscioni dei vari gruppi. Il messaggio deve essere chiaro: trasferte libere”.