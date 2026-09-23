Cesena, riprendono gli allenamenti: da valutare Caprini

Dopo aver usufruito di quattro giorni di riposo, questa mattina il Cesena si ritroverà a Martorano per la ripresa degli allenamenti. Agli ordini di Diamanti e del suo staff, i bianconeri lavoreranno fino a sabato compreso al ritmo di una seduta (sempre mattutina) al giorno. Prima di un nuovo rompete le righe, proprio sabato è in programma una sgambata contro la Primavera di Nicola Pozzi, che chiuderà la prima delle due settimane senza campionato. Quanto all’infermeria, saranno da monitorare le condizioni di Caprini, che dovrebbe tornare a disposizione dopo la pausa.