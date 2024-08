Cesena, riparte l’assalto a Maita e il Vicenza punta Silvestri

Mattia Maita e il Bari sono rimasti separati in casa. Il centrocampista ha chiesto di nuovo di essere ceduto e il club pugliese ha fatto il prezzo per il cartellino: 300mila euro, inferiore a quello che il mese scorso aveva fatto fuggire il Cesena, che poi con un blitz inatteso era andato a prendere Bastoni. Mignani, visti anche i problemi che sta accusando Saber, ha chiesto un centrocampista in più e una punta in meno (è in vista la promozione di Coveri) e quindi il Cesena si è rimesso a caccia di Maita. Operazione che potrebbe farsi, ma prima vanno ceduti gli esuberi. Risolti i problemi finanziari, ora il Catania può stringere per De Rose mentre il Vicenza ha messo gli occhi su Silvestri.

Intanto stasera riparte “Bianconeri in festa”, la kermesse dei tifosi a Case Castagnoli. Martedì sera la chiusura: presente anche una delegazione della squadra bianconera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA