Cesena “rimandato” dalla commissione sui conti: ecco come rimedierà il club

Come tutti i club che militano nei campionati di Serie A e Serie B, anche il Cesena è finito sotto la lente d’ingrandimento della nuova commissione indipendente sui conti delle società, ovvero l’organismo preposto a vigilare sulla sostenibilità delle casse societarie e sulle operazioni effettuate. Proprio come accaduto nello scorso mese di giugno, la commissione ha espresso il proprio giudizio in vista della sessione di mercato invernale, soffermandosi sugli indici di liquidità dei club, calcolato in relazione alle entrate e alle uscite. Il Cesena è uno dei quattro club di Serie B (assieme a Frosinone, Padova e Venezia) al momento “rimandato”. Cosa significa tutto questo dal punto di vista tecnico? Nessun allarmismo e nessuna bocciatura. Semplicemente, per poter operare liberamente sul mercato, significa che il Cavalluccio ha due strade: operare a saldo zero, dunque per ogni giocatore acquistato dovrà esserci un’uscita equivalente, oppure ricapitalizzare, cioè versare nelle casse del club una nuova somma di denaro che possa riequilibrare l’indicatore fra il costo del lavoro allargato e i ricavi, che non deve essere superiore allo 0.8. Nessuno spettro di mercato bloccato, come era accaduto la scorsa estate alla Lazio, comunque non previsto per la finestra di gennaio, ma “solo” una sessione senza spese oppure un’aggiunta di denaro dentro alle casse societarie, come è intenzionato a fare il Cesena. Per il club bianconero non si tratta di un fulmine a ciel sereno e di una spiacevole sorpresa sotto l’albero di Natale, come confermato ieri dal direttore generale Corrado Di Taranto. La proprietà, infatti, è pronta per effettuare una ricapitalizzazione di poco superiore ai 400mila euro (la cifra esatta è di 422mila euro), che permetterà al Cesena di tornare in regola con l’indice di liquidità e di operare senza problemi durante il mese di gennaio.

