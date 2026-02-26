Cesena, riecco Zaro, resta in dubbio Arrigoni

Il Cesena continua a lavorare intensamente a Villa Silvia in vista della delicatissima sfida di sabato ad Empoli. Il tecnico Mignani, al Castellani, non potrà contare sugli infortunati Magni e Castrovilli, mentre in difesa ritroverà Zaro, che ha scontato la squalifica e che tornerà a comandare il reparto al posto di Amoran. Da valutare le condizioni di Arrigoni, che resta in dubbio, mentre tutti gli altri giocatori della rosa saranno a disposizione, salvo contrattempi dell’ultima ora.

Arbitro

Il designatore Rocchi ha scelto un arbitro di grande esperienza per Empoli-Cesena. A dirigere la sfida tra due squadre in crisi sarà Ivano Pezzuto di Lecce, che avrà come assistenti Andrea Niedda di Ozieri e Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, mentre in sala Var ci saranno Marco Monaldi di Macerata e Giacomo Paganessi di Bergamo (quarto ufficiale Antonio Liotta di Castellammare di Stabia). Per il 42enne Pezzuto sarà la gara numero 168 in Serie B (nessuno ne ha dirette così tante tra i cadetti) e la dodicesima stagionale. Sono invece complessivamente 8 i precedenti con il Cesena, che il fischietto salentino ha diretto sempre in trasferta nelle ultime 7 gare per un bilancio totale di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, l’ultima delle quali lo scorso 30 settembre sul campo del Frosinone. Sono invece 9 i precedenti con l’Empoli per un bilancio complessivo di 2 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta.

