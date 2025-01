Cesena, riecco Shpendi, in attacco mirino su Artistico e Van Hooijdonk preferisce rescindere con buonuscita

La prima buona notizia del 2025 è arrivata ieri da Villa Silvia. Alla ripresa degli allenamenti si è rivisto in gruppo anche Cristian Shpendi, che ha svolto l’intera seduta con i compagni saltando precauzionalmente solo la partitella finale. Oggi è previsto un altro allenamento al Rognoni, mentre domani il Cesena si riposerà prima di ripartire con la settimana-tipo verso il Cittadella.

Non esistono giorni di riposo, invece, per Fabio Artico, che deve consegnare a Mignani un centrocampista e una punta. Davanti il cerchio si stringe perché su Bonfanti c’è una folta concorrenza (comanda il Mantova), mentre Abiuso alla fine potrebbe restare al Modena, che nel frattempo ha liberato Gliozzi. Le due piste più praticabili portano ad Antonio Raimondo, sul quale c’è mezza B, e su Gabriele Artistico, centravanti classe 2002 di proprietà della Lazio che ha segnato 2 gol in 16 presenze con la Juve Stabia. Su Artistico c’era forte il Cosenza, pronto a chiudere, ma l’inserimento del Cesena ha bloccato tutto e l’attaccante ha preso tempo. Nel frattempo, Sydney Van Hooijdonk ha comunicato di preferire la rescissione del contratto con buonuscita anziché la cessione in prestito.