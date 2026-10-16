Cesena, riecco Michael Aiello: negli Usa è stato un “uomo mercato” cambiando studio legale

In attesa che vengano ufficializzate la partenza di Corrado Di Taranto e l’assunzione di Sandro Mencucci, ieri a Cesena è arrivato il maggiore dei fratelli Aiello, Michael. Un mese fa il suo passaggio dallo studio Weil Gotshal al Cravath ha destato sensazione negli Usa, un po’ come quello di un grande campione di calcio che passa dal Psg al Bayern Monaco. Michael Aiello andrà a guidare il team di avvocati che lavora nel settore M&A (da Weil lo hanno seguito in 5) e a detta del Wall Street Journal andrà a guadagnare una cifra clamorosa per un avvocato: 20 milioni di dollari all’anno. Con lui sarebbe dovuto venire in Italia anche il fratello John, ma l’ex presidente ha dovuto rinviare il ritorno a Cesena di qualche settimana. Possibile ma non certo che entro 10 giorni possa arrivare Mike Melby al primo viaggio da presidente.