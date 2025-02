Cesena, riecco Maresca: nel 2017 quel discusso rigore a Roma per l’ultimo gol in carriera di Totti

Al Manuzzi torna un arbitro internazionale. Dopo Chiffi, che aveva ben diretto la sfida dell’andata contro il Mantova, domenica toccherà a Fabio Maresca, classe 1981 della sezione di Napoli, designato per la seconda volta di fila in Serie B (sabato scorso aveva diretto Catanzaro-Frosinone) dopo essere stato “congelato” da Rocchi per un paio di mesi in seguito alle polemiche nate nello scorso mese di settembre per un caso internazionale, quando Maresca venne accusato di aver minacciato di morte un calciatore durante Al Kuwait-Al Arabi, sfida valevole per la Kuwait Premier League. Il fischietto napoletano torna al Manuzzi a distanza di quasi 10 anni dall’unico precedente in terra romagnola (Cesena-Pescara 1-0 della stagione 2015-2016). In B ha diretto tre volte il Cesena, che con Maresca ha sempre vinto, mentre l’ultimo precedente è stato anche il più discusso, in occasione della sfida dei quarti di Coppa Italia contro la Roma all’ Olimpico, quando l’arbitro concesse un inesistente rigore nel finale ai giallorossi, che eliminò la squadra di Camplone a un passo dai supplementari il 1° febbraio 2017. Fu l’ultimo gol della carriera di Francesco Totti. Sono invece ben otto i precedenti con il Pisa per un bilancio complessivo di cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte.