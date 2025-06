Il tempo degli investimenti per un centro sportivo non è ancora arrivato, ma intanto quest’estate servirà per creare un nuovo look allo stadio Manuzzi e per rifare il campo principale di Villa Silvia. Con ordine.

Ieri sono iniziati i lavori necessari per poter demolire la vecchia sala Vip nel piazzale interno della tribuna. Al cui posto sarà innalzata una struttura, tutta priva di barriere architettoniche, in acciaio e vetro di 600 metri quadrati al cui interno saranno inseriti 3 uffici, una sala riunioni per ospitare le video conferenze, il Museo con all’interno un corner store dove sarà in vendita il merchandising ufficiale, 6 servizi igienici e una sala vip polifunzionale di 328 metri quadrati in cui, prima e dopo le partite, avranno accesso i possessori degli abbonamenti Corporate e gli ospiti del Cesena (ci sarà un servizio catering per i pasti pre o post gara) e che, durante la settimana, sarà affittata ad aziende per meeting o eventi in un luogo che si prospetta iconico. Il rendering sopra è la prima versione e rappresenta la vista dall’esterno dello stadio: il progetto definitivo sarà un po’ modificato e verrà sottoposto in giunta comunale la prossima settimana. Intanto, il Comune ha dato autorizzazione anticipata per la demolizione, che inizierà lunedì, della vecchia struttura. I lavori di costruzione dello scheletro in acciaio saranno svolti dalla Naldi Carpenterie, inizieranno il 23 giugno e termineranno il 20 luglio. Poi si lavorerà per inserire vetrate, alzare cartongesso, fare impianti elettrici e idraulici. L’obiettivo è avere tutto pronto per il 30 agosto, 2a giornata di campionato: il Cesena chiederà infatti di cominciare in trasferta.

Oltre alla hospitality da 600 metri, saranno sostituiti tutti i seggiolini in tribuna e saranno costruiti nuovi servizi igienici alle spalle del bar (lato curva Mare). Costo totale dei lavori un milione e 300mila euro: il progetto, seguito da Alessandro Uguccioni per conto di Pubblisole, sarà finanziato dalla proprietà del Cesena, con il supporto della già citata Pubblisole, concessionaria pubblicitaria del club bianconero, e Orogel, che anticiperanno una fetta consistente dei costi (i soci americani del Cavalluccio rientreranno dal prestito in 5 anni).