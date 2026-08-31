Cesena, riecco Ferretti come terzo portiere

Il Cesena Fc ha ufficializzato il ritorno di Luca Ferretti come terzo portiere. “Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con il portiere Luca Ferretti fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nel settore giovanile dell’AC Carpi e con esperienze in Serie C tre le fila di Feralpisalò e Rimini, l’estremo difensore classe 2003 torna a fare parte della rosa bianconera, dopo aver indossato la maglia del Cavalluccio anche nella stagione 2025/2026. In bianconero Ferretti indosserà la maglia numero 13”.