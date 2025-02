Cesena, riecco Ceesay, sono 763 i tifosi prenotati per Reggio Emilia

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, ieri pomeriggio il Cesena è tornato a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti. Per gli ultimi arrivati Dario Saric e Flavio Russo si è trattato della prima seduta in terra romagnola con i nuovi compagni: il centrocampista bosniaco aveva svolto solo la rifinitura a Roma il giorno prima della gara contro il Catanzaro, mentre l’attaccante catanese (che ha scelto il numero 91, lo stesso indossato a Sassuolo) era arrivato a Cesena in mattinata. L’altra buona notizia, per Mignani, riguarda Ceesay: l’esterno gambiano è rientrato in gruppo dopo il forte attacco influenzale che lo ha obbligato a saltare le ultime due partite e domenica prossima a Reggio Emilia tornerà a disposizione, proprio come Adamo, che ha scontato la giornata di squalifica. Non ci sarà, invece, Giacomo Calò, ancora ai box per squalifica. Oggi sono in programma due sedute. Nel frattempo, prosegue la prevendita per il settore ospiti del Mapei Stadium: a ieri sera erano 763 i tifosi bianconeri che avevano acquistato il biglietto per il fondamentale derby emiliano-romagnolo di domenica.