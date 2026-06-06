Cesena, restano tre mensilità da pagare verso l’iscrizione

Cesena Calcio
Cesena, restano tre mensilità da pagare verso l’iscrizione

La settimana del Cesena si era aperta con l’arrivo delle mensilità di marzo per gli staff del settore giovanile. Da lunedì a ieri, però, non è arrivato null’altro. Lunedì sarà l’8, il termine ultimo per iscriversi è martedì 16 e il Cesena per mettersi in regola deve ancora depositare la fideiussione da 800mila euro (lo stato dei lavori è avanzato ma non ancora chiuso), deve ancora pagare ai calciatori e agli staff tecnici gli stipendi di marzo, aprile e maggio (oltre a versare i contributi Fondo Fine Carriera, i contributi Inps e le ritenute Irpef degli stessi tre mesi), deve ancora pagare ai tesserati del settore giovanili, giocatori e staff tecnici, gli stipendi e tutte le contribuzioni delle mensilità di aprile e maggio. Oltre a questo, ci sono i dipendenti senza contratti federali fermi con gli stipendi a marzo. In totale sono quasi tre milioni di euro. Anche ieri è stato comunicato, come già avvenuto venerdì scorso, che lunedì arriveranno i bonifici: non si sa però quanti stipendi copriranno.

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