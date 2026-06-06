Cesena, restano tre mensilità da pagare verso l’iscrizione

La settimana del Cesena si era aperta con l’arrivo delle mensilità di marzo per gli staff del settore giovanile. Da lunedì a ieri, però, non è arrivato null’altro. Lunedì sarà l’8, il termine ultimo per iscriversi è martedì 16 e il Cesena per mettersi in regola deve ancora depositare la fideiussione da 800mila euro (lo stato dei lavori è avanzato ma non ancora chiuso), deve ancora pagare ai calciatori e agli staff tecnici gli stipendi di marzo, aprile e maggio (oltre a versare i contributi Fondo Fine Carriera, i contributi Inps e le ritenute Irpef degli stessi tre mesi), deve ancora pagare ai tesserati del settore giovanili, giocatori e staff tecnici, gli stipendi e tutte le contribuzioni delle mensilità di aprile e maggio. Oltre a questo, ci sono i dipendenti senza contratti federali fermi con gli stipendi a marzo. In totale sono quasi tre milioni di euro. Anche ieri è stato comunicato, come già avvenuto venerdì scorso, che lunedì arriveranno i bonifici: non si sa però quanti stipendi copriranno.