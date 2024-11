Cesena-Reggiana: venduti in prevendita 2.413 biglietti, oltre mille agli ospiti

Nell’allenamento di ieri pomeriggio a Villa Silvia si è rivisto Ceesay, tornato in gruppo dopo aver giocato lunedì con il Gambia. Ieri sono rientrati a Cesena gli altri due nazionali, Mendicino e Kargbo, che solo oggi pomeriggio si metteranno a disposizione di Mignani, che per sabato recupera anche Curto dopo le 5 giornate di squalifica. Il difensore questa mattina parlerà in conferenza stampa al Manuzzi, presente una delegazione dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona (distretto Cesena-Valle Savio), ente presso il quale Curto ha svolto le ore di attività sociale assegnategli dalla Fifa. Prosegue la prevendita per Cesena-Reggiana di sabato: venduti 2.413 biglietti, di cui 1.003 di settore ospiti.