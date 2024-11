I giocatori del Cesena hanno iniziato ieri gli allenamenti in vista della sfida di sabato (ore 17.15 al Manuzzi) contro la Reggiana. Ci sarà il rientro di Curto, da capire se dall’inizio. Oggi doppia seduta a porte aperte a Villa Silvia: assenti Ceesay (torna in giornata), Mendicino (oggi gioca con la Under 19 in Grecia) e Kargbo (oggi in campo in Sierra Leone-Zambia). In vista del derby regionale di sabato venduti 1.243 biglietti, 603 dei quali per il settore ospiti.