Cesena-Reggiana: già venduti 1.423 biglietti

Il Cesena è rientrato in piena notte dalla lunga trasferta di Frosinone e per questo motivo ieri Mignani e il suo staff hanno programmato un allenamento pomeridiano. Una seduta di scarico per i titolari allo Stirpe, menù completo per gli altri. Sabato sera contro la Reggiana dovrebbero essere tutti a disposizione del tecnico, che quasi certamente riproporrà dal primo minuto Berti, Francesconi e Shpendi. Da capire poi se Frabotta sia pronto per giocare titolare. Oggi un’altra seduta pomeridiana a Martorano mentre domattina la rifinitura andrà in scena al Manuzzi. Per il derby con la Reggiana in programma sabato alle 19.30 sono stati venduti 1.423 biglietti, 575 dei quali di settore ospiti.