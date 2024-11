Cesena-Reggiana con Jurgen Klinsmann in tribuna a tifare per Jonathan

In una tribuna autorità che anche oggi si annuncia piena, ad assistere alla gara contro la Reggiana ci sarà anche Jurgen Klinsmann. L’ex centravanti di Inter e Sampdoria, amico e vicino di casa dell’azionista di maggioranza Mike Melby, tornerà al Dino Manuzzi assieme all’ex compagno e collaboratore Paolo Stringara, con cui aveva già assistito ad alcune gare casalinghe del Cesena anche nella scorsa stagione. Per la prima volta vedrà all’opera dal vivo il figlio Jonathan, che oggi sarà titolare per la quarta volta consecutiva tra i pali della porta bianconera.