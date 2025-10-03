Cesena-Reggiana con Bisoli in dubbio. Mignani: “Probabilmente non lo rischierò”

Dopo la prima sconfitta stagionale, il Cesena torna subito in campo sabato (ore 19.30) al Manuzzi per il primo derby emiliano-romagnolo della stagione contro la Reggiana. Così Michele Mignani alla vigilia: “Non ho mai pensato che il Cesena fosse imbattibile, ma credo che le prestazioni ci siano state. Domani abbiamo la possibilità di riportare punti alla nostra classifica. Positivi l’esordio di Magni e il ritorno di Olivieri”. Il tecnico è tornato sulla gara di Frosinone e le due reti subite da palla inattiva: “Quest’anno abbiamo alternato la marcatura a zona e a uomo a secondo degli uomini in campo. A Frosinone il primo gol è stato un errore della nostra linea difensiva. Il secondo è stato un’autorete. Sulle palle inattive bisogna stare sempre concentrati, ma anche noi in certe occasioni le abbiamo sfruttate a nostro favore”.

Così Mignani sulle scelte di formazione di Frosinone: “Non ho indicazioni dalla società di fare giocare i giovani e quando facciamo la formazione non guardo la carta di identità”. Infine di due parole sull’avversario: “La Reggiana è una squadra che sa stare bene in campo. Ci vorrà agonismo e la volontà di vincere i duelli. Le motivazioni sono fondamentali. Noi stiamo tutti bene tranne Bisoli che ha qualche noia muscolare da valutare, anche se fosse per lui vorrebbe sempre giocare. Vista la prossima sosta probabilmente non sarà il caso di rischiare”.