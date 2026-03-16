Cesena, quando il timido Cole lasciò l’Arsenal per il Chelsea e per i tifosi dei Gunners divenne “Cashley”

Non chiamatelo “mister”, potrebbe non capire. Nel calcio inglese si usa “gaffer”, per brevità “gaff”: il boss, il capo. Il nuovo gaffer del Cesena è Ashley Cole da Whitechapel, Londra Est, una delle poche zone della capitale che resiste alla gentrificazione e ai grattacieli. Zona di musica rock (The Libertines e Bloc Party), ristorante asiatici e graffiti. Cole è un figlio della Londra multietnica diventata pop all’improvviso, inglese e internazionale, ruvido come certe fermate della metropolitana, nato working class e trovatosi sulle prime pagine dei tabloid.