Cesena, quando il timido Cole lasciò l’Arsenal per il Chelsea e per i tifosi dei Gunners divenne “Cashley”

Non chiamatelo “mister”, potrebbe non capire. Nel calcio inglese si usa “gaffer”, per brevità “gaff”: il boss, il capo. Il nuovo gaffer del Cesena è Ashley Cole da Whitechapel, Londra Est, una delle poche zone della capitale che resiste alla gentrificazione e ai grattacieli. Zona di musica rock (The Libertines e Bloc Party), ristorante asiatici e graffiti. Cole è un figlio della Londra multietnica diventata pop all’improvviso, inglese e internazionale, ruvido come certe fermate della metropolitana, nato working class e trovatosi sulle prime pagine dei tabloid.

In Inghilterra esiste un podcast di enorme successo, “Stick to Football” (letteralmente: stiamo sul calcio) condotto dall’ex Manchester United, Gary Neville, insieme a ex calciatori famosissimi quali Jamie Carragher, Wayne Rooney, Roy Keane e Ian Wright. Un paradiso per gli appassionati: si parla di calcio in maniera ironica, pacata, senza fronzoli. Ashley Cole è stato ospite di Neville e soci nel novembre 2025. Qui ha ricordato le difficoltà della sua infanzia: «Non che fosse una giungla, ma a East London non c’erano molti campetti. Per giocare sull’erba andavamo nel giardino di casa di mia zia Stephanie».

Crescere senza padre e le sfide per emergere: «Ho dovuto combattere per diventare un calciatore, ho sicuramente avuto problemi di salute mentale, anche se ai tempi non veniva diagnosticata. Ma la verità è che ho sofferto molto, e questo mi ha reso timido».