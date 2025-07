E’ arrivata la protesta da parte della Curva Mare contro il Cesena Fc per gli orari delle amichevoli estive durante il ritiro ad Acquapartita. I bianconeri giocheranno domani alle 17.30 contro la Rappresentativa Alto-Savio e martedì alle 17.30 contro la Sampierana. La protesta degli ultras è rivolta anche alla decisione di lasciare il giorno libero al sabato, giorno in cui da tradizione, la curva accorreva in massa.