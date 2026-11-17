Otto partite in 38 giorni. Venerdì sera il Cesena entrerà in un frullatore che si spegnerà domenica 27 dicembre, dopo un’autentica full immersion di campionato che mette in calendario (anche) due turni infrasettimanali. La prima e l’ultima tappa di questo vero e proprio tour de force di fine anno prevedono due incroci pericolosi contro squadre retrocesse dalla Serie A, mentre in mezzo ci saranno altre 6 gare toste, proprio come accade nelle fasi più calde del campionato più democratico e imprevedibile d’Italia.

Doppia salita

Dopo aver consegnato agli archivi l’ultima sosta del 2026, la squadra di Diamanti ripartirà con due impegni durissimi nel giro di appena 4 giorni. Venerdì sera è in programma la trasferta allo stadio Bentegodi, sul campo dell’ambizioso Verona, che punta a tornare in A ma che non ha avuto un buon approccio con il nuovo mondo. Nelle prime 6 giornate l’Hellas ha conquistato solo 7 punti e perso ben tre partite (contro Ascoli, Benevento e Modena), ma poi ha cominciato a ingranare. Nelle ultime 5 gare, infatti, gli uomini di Baroni non hanno mai perso e hanno conquistato 9 punti. Altra nota di merito: il Verona non incassa gol dallo scorso 25 ottobre, in occasione dell’1-1 casalingo contro il Pisa. Dopo il gol di Marras, la porta degli scaligeri è rimasta chiusa per 276 minuti e ben 3 partite di fila contro Juve Stabia, Carrarese e Mantova. Neppure il tempo di digerire la trasferta del Bentegodi che al Manuzzi, nel turno infrasettimanale di martedì 24, arriverà la più bella sorpresa di questa prima parte di stagione: il neopromosso Ascoli di Tomei. Il Picchio ha perso solo una partita su 11 (alla 4a giornata sul campo del Padova) e vanta la miglior difesa del campionato con appena 7 gol incassati.

Scontri diretti

Nelle prossime due partite il Cesena sfiderà due squadre che stanno sopra in classifica e che puntano in alto, mentre il vento cambierà improvvisamente tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Nel giro di una decina di giorni, infatti, sulla strada dei bianconeri ci saranno ben tre scontri diretti, di cui due in trasferta. Sabato 28 il mese si chiude sul campo del Vicenza, che nelle ultime 3 partite non ha raccolto punti e che, dopo aver battuto il Catanzaro all’esordio, ha vinto solo una delle 10 gare giocate successivamente (a Empoli). Il mese di dicembre si aprirà con un altro scontro diretto da non fallire. Al Manuzzi arriverà la Carrarese, un avversario che ha cambiato registro con Pagliuca ma che ha perso le ultime due partite prima della pausa. Infine, nel secondo turno infrasettimanale dell’ultimo mese del 2026, il menù prevede per mercoledì 9 la trasferta nella vicina Arezzo: anche i Toscani di Bucchi sono andati alla pausa nel loro momento peggiore della stagione con appena un punto conquistato in 4 giornate dopo il blitz di Marassi contro la Sampdoria.

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