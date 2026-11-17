Otto partite in 38 giorni. Venerdì sera il Cesena entrerà in un frullatore che si spegnerà domenica 27 dicembre, dopo un’autentica full immersion di campionato che mette in calendario (anche) due turni infrasettimanali. La prima e l’ultima tappa di questo vero e proprio tour de force di fine anno prevedono due incroci pericolosi contro squadre retrocesse dalla Serie A, mentre in mezzo ci saranno altre 6 gare toste, proprio come accade nelle fasi più calde del campionato più democratico e imprevedibile d’Italia.