Cesena, primo obiettivo: recuperare Bisoli

Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, oggi pomeriggio il Cesena si ritrova a Martorano per la ripresa degli allenamenti. Per i bianconeri sarà una settimana-tipo di lavoro, visto che a Spezia si gioca sabato alle ore 19.30.

La speranza di Mignani e del suo staff è quella di recuperare Bisoli, quantomeno per la panchina. Mirino puntato anche su Magni, che ha chiuso la settimana non al meglio per colpa di qualche acciacco muscolare. Oggi e domani sarà assente il nazionale Berti.

