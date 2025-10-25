Cesena Primavera, una severa lezione in casa del Milan (7-2)

Il Milan interrompe la striscia positiva del Cesena con un pirotecnico 7-2, e una prestazione di assoluto livello, tripletta, dell’ex di giornata: il classe 2008 Simone Lontani (cresciuto nel Cesena e ceduto al Milan nel 2022). La partita si apre al 18’ con Lontani che spara in rete da posizione ravvicinata. Non passano neanche dieci minuti e l’attaccante ex Cesena raddoppia con un colpo di testa potente e preciso, sovrastando Ribello e battendo Gianfanti. Nel finale di primo tempo c’è spazio per altre due marcature. Prima il tris del Milan, con Ossola, al 43’, che batte Gianfanti in campo aperto.

I ragazzi di Campedelli provano a riaccendere la luce della speranza un minuto dopo con Galvagno che insacca a porta vuota su tocco di Rossetti. Nella seconda frazione il Cesena prova il tutto per tutto passando al 4-2-1-3, ma ancora una volta è il Milan a sfiorare il 4-1: il tiro di punta di Perera si infrange sulla traversa, dopo un super intervento di Gianfanti. 4-1 che si concretizza al 83’: Lontani cala la tripletta, concludendo in rete dopo aver centrato il palo. Nel finale succede di tutto: Mancioppi buca Gianfanti per il 5-1 all’88’; Galvagno in girata, con un eurogol, sigla la sua doppietta personale dopo pochi secondi; al 90’ Ribello appoggia in porta, in maniera sfortunata, un traversone di Castiello per il 6-2. Castiello che siglerà il definitivo 7-2 con un diagonale di destro, all’ultimo respiro.