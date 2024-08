Cesena Primavera, una sconfitta immeritata. Campedelli: “Buona prestazione, ma dobbiamo fare dei punti” VIDEO

Cesena FC Primavera - Fiorentina Primavera 2-3

Cesena FC Primavera: Montalti, Mattioli (78’ Valmori), Campedelli R., Valentini, Castorri, Perini (66’ Tosku), Coveri (87’ Wade), Arpino (46’ Ronchetti), Domeniconi (66’ Tampieri), Dolce, Abbondanza. A disposizione: Fontana, Demko, Zamagni T., Zamagni D., Gningue, Cavaliere. All. Campedelli N.

Fiorentina Primavera: Vannucchi, Gudulevicius (58’ Harder), Spaggiari (70’ Bertolini), Ievoli, Rubino, Romani, Braschi (58’ Caprini), Elia, Kouadio, Balbo, Presta (80’ Tarantino). A disposizione: Dolfi, Leonardelli, Sadotti, Keita, Pisani, Scuderi. All. Antonelli (Galloppa squalificato)

Reti: 18’ Braschi (F), 30’ Perini (C), 35’ Coveri (C), 44’ Presta (F), 92’ Caprini (F)

Sconfitta immeritata per un buon Cesena, trafitto nel finale da un gran gol di Caprini in ripartenza dopo una buona prestazione. “Sì, la prova è stata buona e sono soddisfatto dei ragazzi - ha detto Nicola Campedelli - ma l’obiettivo deve essere fare dei risultati e questo debutto ci ha detto che dobbiamo crescere. Sono contento della prestazione, siamo stati sempre in partita, ma dobbiamo fare dei punti”.