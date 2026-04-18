Cesena Primavera, stop a Cagliari (2-0)

Sconfitta meritata per il Cesena a Cagliari (2-0). Partita da subito in salita: dopo appena quattro minuti, Ribello abbatte in area Trepy, è calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso attaccante, Fontana intuisce ma il tiro, alla sua destra, è troppo potente e angolato, 1-0. Alla mezz’ora arriva il raddoppio dei sardi: assolo individuale di Raterink che salta Kebbeh, prima, Ribello, poi, sparando di sinistro in rete. Nella seconda frazione arriverà un’altra batosta per il Cesena: l’espulsione per doppia ammonizione di Ridolfi al 60’, dopo un brutto pestone su Raterink. Campedelli proverà a metterci le mani con le sostituzioni ma la storia della partita e il parziale, non cambieranno più.