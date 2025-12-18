Cesena Primavera show: gran vittoria in casa della Juventus (0-2)

Il Cesena sale a 28 punti, conquistando il secondo posto in classifica grazie alla preziosissima vittoria sulla Juventus (2-0), a Vinovo. La partita si accende al 13’ con la traversa colpita da Tosku su spunto di Rossetti. Dopo una fase di studio ecco la rete del Cesena: lo stesso Rossetti protegge palla in area su Keutgen, si gira in maniera repentina e calcia. Il pallone passa sotto le gambe del numero 8 juventino prima di trafiggere Huli. Il raddoppio è solo questione di tempo e arriva agli sgoccioli del primo tempo: Mattioli cede a Carbone che crossa in area. A raccogliere è capitan Domeniconi che appoggia in rete. Nella seconda frazione il Cesena controlla la partita senza concedere nulla alla Juventus, colpendo addirittura il secondo legno di giornata: palo di Galvagno, di testa.