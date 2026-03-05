Cesena Primavera sconfitto in rimonta dall’Atalanta (2-1)

Non riesce a portare a casa punti il Cesena in casa dell’Atalanta, uscendo sconfitto 2-1. La partita è subito in salita per i bianconeri: al 10’ l’arbitro Gemelli espelle Kebbeh, colto in fallo per un’ingenuità su Mouisse che era stato lanciato direttamente dal portiere Anelli. Nonostante l’inferiorità numerica, sono i romagnoli a siglare l’1-0. Gli uomini di Campedelli sanno soffrire per poi pungere: cross di Poletti da corner e colpo di testa da vero rapace d’area di Ridolfi. Nella seconda frazione, il Cesena cerca di preservare il vantaggio, grazie anche alle parate di Fontana, autore di interventi prodigiosi. L’Atalanta si gioca il tutto per tutto e trova due reti nel giro di nove minuti. Prima al 69’, Bono (appena entrato al posto di Ruiz) fa 1-1 su spunto di Artesani. Poi, al 78, Baldo chiude i giochi toccando di destro, un cross di Leandri dalla sinistra.