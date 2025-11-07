Cesena Primavera, sconfitta-beffa nel finale in casa del Parma (2-1)

Cade il Cesena in casa del Parma, in una partita decisa dallo sfortunato errore di Baietta in impostazione, nel finale (2-1). I bianconeri si portano in vantaggio dopo appena 12 minuti: Tosku si accentra, guarda la porta e spara di sinistro, battendo un impreciso Astaldi. Il Parma, detiene il pallino del gioco e la pareggia al tramonto della prima frazione: Nwajei sfonda sulla fascia di destra, serve al centro Mikolajewski che appoggia in rete, 1-1. Nella seconda frazione, è il Cesena a sfiorare il vantaggio con Tosku che da distanza siderale colpisce in pieno la traversa. A spuntarla è però il Parma, grazie alla doppietta di Mikolajewski: all’80’, Baietta (subentrato a Casadei al 77’) commette un errore clamoroso, sbagliando un passaggio a pochi passi dalla porta difesa da Gianfanti, il numero 9 gialloblù, sgrana gli occhi per lo stupore, scartando il regalo, appoggiando in rete il definitivo 2-1.