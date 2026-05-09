Cesena Primavera, sconfitta amara con la Juve: annullato il gol di Ridolfi al 95’ (0-1)

La Juventus espugna Martorano e batte il Cesena (0-1). Dopo un primo tempo piuttosto tattico e noioso, succede di tutto nel finale della seconda frazione. La rete dei piemontesi, due rigori falliti (uno per parte) e l’incredibile gol annullato al Cesena all’ultimo respiro.

Andando con ordine, al 79’ la Juventus passa in vantaggio: capitan Verde arriva sul fondo e crossa, il neo-entrato Corigliano raccoglie lo spunto e in girata, di testa, batte Fontana. Dopo pochi minuti, incursione di Bracco in area, Ridolfi in scivolata lo travolge. Picardi indica il dischetto: dagli undici metri, Merola si fa ipnotizzare da Fontana che compie un vero e proprio miracolo, tuffandosi alla sua destra e respingendo il tentativo. Nei minuti di recupero, ecco la beffa per i romagnoli. Al 91’ Tosku batte un rigore, procurato da Tonti. Il numero 10 del Cesena, sceglie come soluzione il “cucchiaio”, Radu rimane in piedi fino all’ultimo secondo e con la mano sinistra aperta, respinge. I padroni di casa cercano disperatamente il pareggio che arriva all’ultimo respiro ma viene annullato. Su una rimessa laterale in posizione offensiva sale anche Fontana: la palla carambola al limite dell’area, Berti svirgola, la sfera si impenna, Radu esce male, lamenta una carica di Domeniconi. Ridolfi, quindi, a porta vuota appoggia in rete. L’arbitro Picardi fischia, ma non indica il centrocampo: per il direttore di gara è fallo sul portiere. Finirà così fra delusione e fischi.