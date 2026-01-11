Cesena Primavera, primo dispiacere casalingo col Genoa (0-1) / VIDEO

Il Genoa batte il Cesena (1-0). Prima sconfitta in campionato, in casa, per i bianconeri che comunque hanno creato più occasioni peccando di concretezza. Il Cesena prova ad infiammare la gara al 12’: Zamagni batte corto un calcio d’angolo sulla sinistra per Carbone che cerca Rossetti. Il numero 17 va a centimetri dal vantaggio, con una stoccata di testa. Il Genoa risponde valorizzando i propri trequartisti (Romano e Spicuglia) nel 3-4-2-1 di Sbravati: proprio capitan Romano ci prova al 17’ con un bel tiro dal limite dell’area, prontamente respinto dall’ottimo Fontana in angolo. I ragazzi di Campedelli sono comunque più pericolosi e sfiorano nuovamente il gol al tramonto della prima frazione con Rossetti: diagonale che termina sul fondo, sfiorando il palo lontano. Si parte con la seconda frazione e con il passare dei minuti inizia anche a nevicare. Piccoli granelli bianchi misti a chicchi di grandine si poggiano sul prato verde e la battaglia continua. È il Genoa a portarsi in vantaggio al 60’ con la rete di Filippo Carbone che infila Fontana con una conclusione al limite dell’area. Nel finale il Cesena cerca disperatamente il pareggio: sull’ultimo corner della partita sale anche Fontana ma non c’è niente da fare, i bianconeri escono sconfitti per la prima volta tra le mura amiche.