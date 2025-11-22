Cesena Primavera, pari da romanzo: Wade acciuffa l’Atalanta all’ultimo respiro (3-3) VIDEO

Il Cesena ci crede fino all’ultimo, si porta in vantaggio due volte nel corso della partita, si fa riprendere e sorpassare, per poi riacciuffare l’Atalanta all’ultimo respiro grazie alla rete di Wade. Nella prima frazione, i bianconeri adottano un atteggiamento attendista. L’Atalanta detiene il pallino del gioco, gira palla cercando di stanare i ragazzi di Campedelli che provano a ripartire a più riprese. Proprio come al 25’ quando Tosku si mette in proprio: botta potente dalla distanza che Zanchi respinge, distendendosi. I bianconeri vengono premiati al 37’ grazie all’eurogol di Poletti: Kebbeh gioca d’anticipo e recupera palla che arriva al numero 23. Poletti, se la posiziona e con un tiro ad effetto delizioso buca Zanchi, fuori posizione, per l’1-0. La risposta dell’Atalanta non si fa attendere e arriva al 41’: Cakolli fa sponda di tacco per Baldo che buca Fontana nell’uno contro uno, per il pareggio neroblú. La seconda frazione si apre con la rete del vantaggio romagnolo: Galvagno in campo aperto, vince il rimpallo contro Gobbo, prima di battere Zanchi che non può nulla, 2-1. L’Atalanta non si scompone e trova nuovamente il pareggio al 13’: Fontana fa muro su Gobbo, sulla ribattuta Gasparello si fa trovare pronto e insacca. Nel finale il Cesena ha ancora una chance per vincerla con il colpo di testa in tuffo di Rossetti che colpisce in pieno il palo. Da qui, due reti in rapida successione, prima Camara porta sul 3-2 l’Atalanta; poi Wade all’ultimo respiro, svetta di testa, trovando il 3-3.

Così Nicola Campedelli alla fine: “Complimenti ai ragazzi per non avere mollato. Abbiamo giocato un’ottima partita contro un grande avversario”.