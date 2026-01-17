Cesena Primavera, festa in rimonta con il Frosinone (2-1)

Inizia con una vittoria (2-1) il girone di ritorno del Cesena che compie una grande rimonta ai danni di un Frosinone composto da tanti giocatori di esperienza. Barcella (14 presenze in serie B), Cichero (5 presenze in cadetteria), Raychev e Colley (entrambi con una presenza).

Dopo appena cinque minuti Galvagno ci prova con una grande acrobazia, Rodolfo si salva respingendo in corner. Poi, più nulla. Il primo tempo scivola via senza particolari sussulti: le due squadre si studiano, il Frosinone sta meglio in campo ma non punge. La seconda frazione inizia con i ciociari proiettati in avanti con diversi pericoli per la retroguardia bianconera. La svolta della partita arriva al 58’: erroraccio di Kebbeh che appoggia corto per Fontana. Colley capisce tutto intercetta il passaggio, l’estremo del Cesena non può far altro che stendere l’avversario in area: è calcio di rigore. Dagli undici metri va Cichero che di “cucchiaio” fa 1-0. La risposta del Cesena arriva al 62’ con Galvagno che in mischia Buca Rodolfo. Chi di rigore ferisce, di rigore perisce: al 75’ Obleac commette fallo su Wade. Dal dischetto va Galvagno che trasforma, per la doppietta personale. I bianconeri colpiscono, nel finale, addirittura un palo: cross di Galvagno e tocco di Rossetti con la sfera che si va a schiantare sul legno.