Cesena Primavera esplosivo: 5-3 in rimonta all’Atalanta. Campedelli: “Partita straordinaria” VIDEO

Preziosa vittoria del Cesena Primavera, che aggancia l’Atalanta a quota 27 punti in classifica battendo 5-3 in rimonta i bergamaschi. Partita incredibile a Martorano: nella prima mezzora domina l’Atalanta, a segno due volte di testa con Manzoni al 3’ e al 17’. Il Cesena sembra alle corde, invece risale fino al 2-2 prima dell’intervallo grazie ai gol di Perini (37’) e Dolce (43’). Nella ripresa il Cesena è irresistibile e dilaga grazie a Perini (48’), Ghinelli su punizione (71’) e Castorri in contropiede (76’), poi concede l’ormai “solito” gol nel recupero a Lonardo (91’) ma i tre punti sono al sicuro.

Felice a fine gara il tecnico bianconero Nicola Campedelli: “Una prova straordinaria e una vittoria meritata”